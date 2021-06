Twitter lancia Blue, il suo primo servizio a pagamento

Twitter ha annunciato il lancio di Twitter Blue, il suo primo servizio a pagamento, con il quale i clienti otterranno funzionalità esclusive. E' il primo tentativo della società di passare a un servizio a pagamento, per cercare di diversificare le entrate: per ora, le pubblicità rappresentano oltre l'86% dei ricavi, secondo i dati del suo primo trimestre. Il servizio sarà lanciato in Canada e Australia al prezzo, rispettivamente, di 3,49 e 4,49 dollari statunitensi al mese.

Al momento, Twitter non ha comunicato quando il servizio sarà disponibile negli Stati Uniti o in altri Paesi. Tra le funzionalità a pagamento, ci sarà Undo Tweet, che permetterà entro un certo limite di tempo, fino a 30 secondi, di 'aggiustare' un tweet; non sarà una modifica dei tweet pubblicati, una funzionalità spesso richiesta dagli utenti, ma permetterà agli utenti di vedere un'anteprima dei tweet e di modificarli prima della pubblicazione. Previsti poi Bookmark Folders, per organizzare i tweet salvati, e Reader Mode, per rendere più facile la lettura di lunghi 'threads'. Il titolo di Twitter guadagna ora il 2,4%.