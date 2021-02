Twitter punta a raddoppiare i ricavi entro il 2023. E annuncia nuove funzioni

Twitter punta a salire a quota 315 mln di utenti giornalieri monetizzabili

Twitter mira ad aumentare la sua base utenti, offrire più funzioni e raddoppiare i ricavi entro il 2023. Questi sono i nuovi traguardi che il fondatore e ad della piattaforma Jack Dorsey ha definito nei documenti inviati alla Sec, l'autorità garante del mercato americano. Dorsey parlando con un gruppo di analisti ha sottolineato l'intenzione di "raddoppiare il numero di funzionalità fornite, che influenzano direttamente” le entrate o il numero di attività quotidiane monetizzabili degli iscritti. La società si è posta l’obiettivo di raggiungere i 315 milioni di utenti monetizzabili nel giro di un paio d’anni, contro i 192 milioni registrati a fine 2020.

Twitter: le nuove funzionalità allo studio

Twitter starebbe lavorando a Super Follows, una funzionalità a pagamento con la quale gli utenti avranno la possibilità di accedere a contenuti Twitter extra. La società avrebbe allo studio anche una funzionalità che metterebbe a disposizione degli utenti delle microcomunità tematiche. L'obiettivo dichiarato da Beykpour, come si legge su CorCom, sarebbe quello di "consentire alle persone di avere conversazioni più mirate alle comunità o alle aree geografiche pertinenti a cui sono interessati". Infine con "Safety mode" i dirigenti mireranno a rendere la piattaforma un ambiente più sicuro, privo di abusi e molestie: la funzione dovrebbe rilevare automaticamente quando un utente diventa oggetto di interazioni negative da parte di altri. Gli utenti potrebbero attivare la modalità di protezione per limitare il coinvolgimento degli account che agiscono in modo abusivo o che inviano spam.