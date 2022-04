Twitter, Musk: "Nessun compenso al Cda: così risparmieremo 3 mln di dollari"

Twitter, Musk annuncia di tagliare i compensi al Cda se dovesse andare in porto la sua offerta di acquisizione

"Se la mia offerta avrà successo, il compenso del consiglio di amministrazione sarà equivalente a 0 così salviamo tre milioni di dollari". A dirlo con un post su Twitter è Elon Musk, giorni dopo aver messo sul piatto 43 miliardi per rilevare Twitter. Un'offerta che ha colto di sorpresa il cda, corso ai ripari approvando una poison pill “antiscalata”.

Twitter, Musk twitta "Love me Tender"

Ma non è tutto. Il tycoon sudafricano ha inoltre pubblicato un tweet scrivendo "Love Me Tender", giorni dopo aver preso di mira Twitter con un'offerta di acquisizione in contanti da 43 miliardi di dollari. Il patron di Tesla aveva accennato alla possibilità di un'offerta ostile in cui avrebbe scavalcato il consiglio di amministrazione di Twitter e proposto l'offerta direttamente ai suoi azionisti, twittando: "Sarebbe del tutto indifendibile non sottoporre questa offerta al voto degli azionisti”.

Così, l’alta dirigenza di Twitter ha adottato una "pillola di veleno", la poison pill, per limitare la capacità di Musk di aumentare la sua partecipazione nella società. Secondo indiscrezioni raccolte da Reuters, Thoma Bravo, una società di private equity focalizzata sulla tecnologia che aveva più di 103 miliardi di dollari in attività in gestione alla fine di dicembre, ha informato Twitter che stava esplorando la possibilità di fare un'offerta.

Leggi anche: