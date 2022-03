Ucraina, l'ultima sparata di Red Ronnie: "Bomba atomica? Ci difendono gli Ufo"

Ucraina, Red Ronnie non si contiene: "Gli alieni fanno da guardiani dei cieli in Ucraina e Russia"

Red Ronnie svela la verità sul conflitto Russia-Ucraina. O almeno, questo è quello che crede lui. Nel video della serie “Cosa succede in città”, diffuso nel weekend sul proprio canale YouTube, Red Ronnie comincia col botto riportando una balla oltre che spaziale. “Gli Stati Uniti hanno appena stanziato 770 miliardi di dollari per difendersi dagli ufo”, queste le parole del conduttore tv. E aggiunge: “Quando si usa la parola difendersi, nel campo militare significa attaccare, soprattutto gli Stati Uniti d’America”.





Red Ronnie: "Covid? Esperimento mediatico per svendere il Paese"

Dunque, dopo aver smascherato il complotto mondiale dietro alla pandemia da Covid, la quale non sarebbe altro secondo Red Ronnie che “un esperimento di comunicazione mediatica per distruggere il nostro Paese e svenderlo”, il brillante giornalista ha deciso di scoprire le carte e annunciare al mondo intero l’incredibile verità su quello che sta accadendo in questi istanti nei cieli ucraini e russi.