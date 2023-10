Un sistema segreto per aumentare i prezzi, così Amazon macinava extraprofitti

Nessie, Amazon nei guai per l'utilizzo di un algoritmo segreto

Amazon finisce nei guai. Secondo una denuncia presentata dalla Federal Trade Commission, il colosso dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos avrebbe utilizzato un particolare software per usufruire di importanti vantaggi. Il meccanismo, denominato Project Nessie, servirebbe per “testare” fino a che punto poter spingere i prezzi e restare concorrenziali, in modo da massimizzare il profitto durante lo shopping degli utenti.

In sintesi, secondo le accuse, Amazon avrebbe utilizzato questo sistema per vedere fino a che punto i concorrenti si sarebbero spinti per seguirlo nella determinazione dei prezzi dei prodotti in vendita sulla piattaforma, con l’effetto finale di un conto più salato per gli utenti. A scoprire il meccanismo è stato il Wall Street Journal.

Non solo. Nessie sarebbe addirittura riuscita ad agganciare le promozioni di altri siti in fase di sconti (come Target.com) per poi mantenere i prezzi bassi su Amazon anche al termine di quella specifica offerta, avendo fatto allineare gli altri marketplace.

Secondo l’Autorità guidata da Lina Khan i venditori non possono far a meno di presenziare Amazon (che vale il 40% del commercio online Usa) e aderire alla sua rete di logistica, subendo una presunta penalizzazione sul marketplace nel caso in cui offrano altrove i loro prodotti a prezzi migliori. Determinando in un certo senso un prezzo ‘base’ per tutto il mercato, Amazon comprometterebbe così la concorrenza generale.

Come riporta Repubblica, dal canto suo, la società ha affermato di essere un partner affidabile per milioni di venditori perché fornisce "l'insieme di servizi più efficaci per creare aziende fiorenti e di successo" e ha investito miliardi di dollari per aiutare i venditori.