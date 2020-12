UniCredit perde Mustier ma 'acquisisce' il regista turco Özpetek

Unicredit perde Mustier ma acquisisce Özpetek. All'interno del nuovo progetto di comunicazione intrapreso dal gruppo, dedicato interamente all'Italia e agli italiani, e che vede coinvolti su scala nazionale svariati media, dalla televisione ai social... alla stampa, si inserisce "UniCredit per l’Italia”, il nuovo spot tv a firma dell’agenzia Twenty8 Studios e del regista turco Ferzan Özpetek. Si tratta di una pellicola di 3 minuti che racconta come realizzare i propri sogni con l'aiuto concreto di UniCredit.

Come riporta Engage.it, “UniCredit per l’Italia” presenta quattro storie di vita quotidiana, uno spot – spiega una nota - che racconta di sogni, emozioni, positività e realtà che dà un valore ancora più alto al payoff del brand “UniCredit, la banca per le cose che contano”.

“UniCredit per l’Italia nasce dalla volontà di trasmettere un messaggio di vicinanza, condividere questo particolare e delicato momento e lasciare un messaggio di positività e speranza per un nuovo domani. La scelta di un approccio inclusivo ci ha accompagnato per tutta la durata del progetto e speriamo di essere riusciti a trasmettere questa emozione a tutta Italia attraverso la creatività di Twenty8 Studios e la regia d’eccezione del maestro Ferzan Özpetek. Con Twenty8 Studios si è consolidato ancora di più un rapporto che dura ormai da anni: è il partner perfetto per noi, Veronica e il suo team ci hanno guidato e accompagnato in tutto il percorso con un confronto e una determinazione costanti che ci ha garantito di raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati”, ha detto Barbara Cassinelli, Head of CB Italy Communication di UniCredit.

“Mi piaceva raccontare questa Italia, in un’atmosfera malinconica e silenziosa, attraverso una banca. Questo intervento nella vita di tutti, ma in un modo sottile e delicato, mi ha emozionato e quando mi è stato proposto il progetto ho accettato subito. Ringrazio UniCredit e l’agenzia per avermi permesso di condividere i sentimenti e l’atmosfera di questo particolare periodo, per raccontare questa nuova vita che coinvolge tutti anche se in modi diversi. Lavorare con il team Twenty8 Studios e UniCredit è stato molto edificante, ho trovato persone disponibili, sincere e professionali che hanno garantito il successo di tutto il progetto”, ha commentato Ferzan Özpetek.