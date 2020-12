Uomini e Donne, scatta il bacio tra Gemma Galgani e Maurizio

Uomini e Donne, Gemma, Biagio e il "complotto"

Dalla puntata di Uomini e Donne mandata in onda oggi, 1° dicembre, sono emrse nuove succulente rivelazioni sulla dama torinese, Gemma Galgani. Nel corso della trasmissione Gemma ha dichiarato di aver proseguito la conoscenza con i due cavalieri Biagio e Maurizio, confessando poi che con quest'ultimo c'è stato un bacio.

Si accende inoltre ulteriormente l'atmosfera nello studio del programma quando la regina del trono Over confessa di essere certa che Maria e Sabina si siano alleate contro di lei. La dama piemontese ha parlato di "un complotto" per sabotare la sua conoscenza con Biagio, il quale è poi intervenuto sulla questione, tuonando: "Avete preso in giro me e anche Gemma". Le due donne avrebbero entrambe incontrato il cavaliere senza però dar seguito alla conoscenza, e mantenuto segreto il loro recente legame d'amicizia.

Tina Cipollari torna crudele contro Gemma Galgani

Dopo le accuse di complotto che Gemma Galgani ha lanciato contro Sabina e Maria, la dama piemontese è stata duramente attaccata da Tina Cipollari, che ha preteso le prove della sua segnalazione, ipotizzando che la torinese è in realtà gelosa delle rivali. Gemma ha ribadito di essere a conoscenza di prove dirette ma che, poiché coinvolgerebbero un’altra protagonista del parterre femminile, non possono essere portate alla luce.

Il bacio tra Gemma e Maurizio

Tutto sembra filare liscio invece nella conoscenza con Maurizio. Gemma ha raccontato di aver incontrato lo spasimante fuori gli studi di Canale 5 e di aver ceduto anche a un bacio. La Galgani ha perfino dedicato un balletto al cavaliere, riprendendolo con il cellulare.

Valentina furiosa contro Gemma

In seguito all'episodio non si è fatta attendere la furia dell'altra dama che l'affascinante cavaliere sta conoscendo, Valentina, la quale si è detta inorridita dal fatto che lui abbia baciato Gemma che "ha l'età di sua madre", dopo aver avuto un incontro ravvicinato anche con lei.