Vacanze low cost con l'intelligenza artificiale: ecco le mete scelte dall'AI

Vacanze low cost, un giornalista ha testato le capacità dell'intelligenza artificiale per la pianificazione delle ferie

Prima c'erano le agenzie viaggio, poi sono arrivarti i siti e app di booking online. Oggi le vacanze invece si pianificano con l'intelligenza artificiale. Un giornalista di today.it ha provato a chiedere all'AI di trovare una meta low cost per le ferie e a suo dire il risultato è stato superiore alle aspettative.

Alla versione base di Copilot di Microsoft, che è dotato di una sezione dedicata "Vacation planner", è stato chiesto di trovare la meta giusta nel periodo dal 26 agosto al 3 settembre con una spesa inferiore ai 1.000 euro. Le prime risposte sono piuttosto generiche, dalle isole del Mediterraneo fino ai boghi medievali in Italia. Dopo aver chiesto di approfondire, però, spunta l'opzione della Basilicata. ''Con la Valle del Sinni e le sue spiagge, - afferma l'AI - la Basilicata è un’altra opzione meravigliosa sia per il mare che per la montagna".

Al che il giornalista ha chiesto a Copilot di pianificare un itinerario per sette giorni. Si parte da Matera, passando per spiagge e rafting sul fiume Lao, fino a raggiungere un agriturismo. L'intelligenza artificiale è stato in grado anche di fornire una lista di Airbnb e ristoranti a basso prezzo giorno per giorno per non sforare il budget. Le uniche note dolenti sono le stime fin troppo ottimistiche sul consumo di benzina per raggiungere le località descritte e alcune piccole defezioni sui contatti.

Perplexity, motore di ricerca conversazionale alimentato da Gpt-3.5-turbo di OpenAI, ha invece proposto l'Albania anche se ci sono stati diversi problemi per alloggi e ristoranti. Chatgpt 4.0, invece, spinge per il Peloponneso con un itinerario suddiviso nelle attività della mattina, pomeriggio e sera. Quest'ultima tecnologia di sarebbe dimostrata la più efficace e dettagliata per la pianificazione delle vacanze.