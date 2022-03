Vanity Fair, Antonella Bussi si riprende la poltrona di vicedirettrice

Vanity Fair, Antonella Bussi torna tra le fila del giornale come vicedirettrice. Furbesco lascia la poltrona di direttore esecutivo

Antonella Bussi torna nella squadra di Vanity Fair. Dal 18 aprile Antonella Bussi, giornalista esperta di moda e bellezza, torna come vicedirettrice a Vanity Fair Italia, ruolo che aveva già ricoperto dal novembre 2012 e lasciato per assumere nel gennaio 2018 la direzione di Marie Claire, da cui si è dimessa lo scorso giugno.

Contestualmente, Guido Furbesco lascia la poltrona di Executive Editor del settimanale di Condé Nast. Furbesco ha affiancato il direttore Simone Marchetti nei più importanti progetti che hanno contraddistinto Vanity Fair nella evoluzione verso l’attuale fase, dalla copertina con Sergio Mattarella all’ingresso nel mondo degli Nft e del metaversoche vedrà a breve nuove iniziative.

L’arrivo di Antonella Bussi assicura anche una solida esperienza nella conduzione della macchina, in un momento in cui con la riorganizzazione di Condé Nast, il direttore Marchetti sarà sempre più impegnato anche a livello internazionale come direttore editoriale anche di Vanity Fair Spagna e Francia e nell’ideazione di nuovi progetti che esplorino aree e temi finora non toccati.