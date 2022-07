Corriere, Veltroni ruba il posto a Fontana: l'ex Pd verso la direzione

Corriere della Sera, Fontana verso l'addio? Veltroni sempre più vicino alla direzione

Il Corriere della Sera ha un nuovo direttore. Il suo nome? Walter Veltroni. Ebbene, anche se per ora sono solo voci, sembra che il fondatore del Partito Democratico, ex politico e scrittore prenderà il posto dell’attuale “directeur” Luciano Fontana.

A rilanciare l’indiscrezione è lo scrittore Fulvio Abbate che, in un post su Facebook, dà per certo questo cambio di poltrona. A prendere la decisione, ovviamente, il patron del CorSera, Urbano Cairo.

Comunque, per quanto il nome di Veltroni (tra l’altro già editorialista) sia quello più vicino alla direzione del primo quotidiano italiano, in realtà, i nomi papabili sono più d’uno. Come riporta MowMag, in primis ci sarebbe Aldo Cazzullo, che oltre a rispondere ai lettori nella rubrica giornaliera che fino al 2017 era tenuta da Sergio Romano (e prima di questi da Indro Montanelli), è stato da poco nominato da Cairo a capo di una task-force interna dedicata a speciali filoni.

Ma c’è anche la possibilità che la direzione si dipinga di rosa. Spunta, tra i possibili candidati, anche Barbara Stefanelli, attuale vicedirettrice. Terzo in ordine di probabilità, Carlo Verdelli: professionista di indiscusso valore, ha il vantaggio di piacere molto a Cairo, che però, difatti, lo ha messo da pochi mesi a dirigere il settimanale di punta del gruppo Rcs, Oggi.