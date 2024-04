“Proteggila con Verisure”, la nuova campagna adv con Marco Liorni. Lo spot

Verisure, campagna tv con Marco Liorni

Verisure lancia una campagna tv in collaborazione con Marco Liorni. Il leader europeo nella sicurezza di case e business con Sistemi di Allarme collegati a Centrale Operativa 24h/24 dà il via alla nuova comunicazione che vede protagonista uno presentatori più conosciuti e amati della TV italiana. L'adv si concentra sui bisogni di sicurezza delle persone e racconta l’impegno messo da Verisure nel rispondervi nel migliore modo possibile, 24h/24.

La campagna di comunicazione è on-air sui canali tematici Rai, Mediaset e Discovery in day e access prime time, la campagna “Proteggila con Verisure” ha un format semplice e diretto, disruptive rispetto il precedente. Si compone -per il momento- di 4 appuntamenti della durata di circa un mese l’uno, durante i quali il brand sinonimo di sicurezza dedica uno spot ad ogni persona e al suo specifico e unico bisogno di protezione.

Verisure, campagna di comunicazione: i bisogni delle persone al centro

Un’ambientazione minimale, l’iconico rosso-Verisure, un tone of voice semplice e diretto per mettere al centro una sola cosa importante: rispondere al bisogno di sicurezza delle persone. Questo è l’obiettivo della nuova campagna pubblicitaria di Verisure che ha chiesto a Marco Liorni, amato presentatore televisivo dalla personalità empatica, carismatica e affidabile, di spiegare perché e in che modo il Sistema di Allarme Verisure risponde alle specifiche esigenze di sicurezza delle persone.

Quattro, per il momento, i protagonisti della campagna con storie di vita e richieste di protezione specifiche che saranno approfondite una dopo l’altra attraverso uno spot tv dedicato: una mamma preoccupata per la sicurezza del proprio bimbo, un giovane che ha bisogno di proteggere la casa vuota in vista del suo viaggio, una donna che vuole sapere i propri genitori anziani soli in casa sempre bene, un ragazzo che non vuole essere la prossima vittima di furto dopo l’esperienza del suo vicino. Le storie e i need sono stati scelti dall’azienda attraverso apposite ricerche di mercato sull’ascolto e la comprensione dei bisogni di sicurezza, focus da sempre centrale per Verisure per poter offrire un servizio all’altezza del mercato.

Novità anche nella spiegazione del prodotto: più focus, più completezza di informazioni, più usabilità, come richiesto dalle persone, secondo le ricerche di mercato. Viene mostrato come si usano i dispositivi Verisure, dall’attivazione dell’Allarme attraverso il Lettore di Chiavi all’App My Verisure protagonisti di close-up dedicati, e soprattutto spiegato il valore aggiunto unico offerto dall’azienda leader: il servizio di intervento immediato 24h/24 da parte della Centrale Operativa Verisure Italia.

“Proteggila con Verisure” è il payoff, l’invito che fa Marco Liorni alle persone per rispondere ai loro bisogni e il motto che guiderà l’intera campagna di posizionamento e di comunicazione di Verisure.

CREDITS

Casa di produzione: Castadiva

Regia: Valerio Musilli