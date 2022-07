Versace si ispira ai viaggi spaziali con le nuove sneakers "Odissea"

Odissea, Versace si ispira alle stelle per il design delle sue nuove sneaker

Versace toglie il velo alle sue nuove sneaker. Il luxury brand made in Italy guidato da Donatella Versace punta ora su “Odissea”. Per il design della scarpa, la casa della moda milanese, si è puramente ispirata ai viaggi celesti e alle stelle.

Gli elementi della sneaker studiata per il basket sono scolpiti da una puntellatura dal taglio futuristico mentre il celebre logo della maison, la Medusa, è in rilievo in gomma e definisce la silhouette. Le sue linee pulite e affilate richiamano infatti la forma di un casco aerodinamico da ciclista, o proveniente da una dinamica navicella spaziale di un fantascientifico futuro (forse neanche troppo lontano).