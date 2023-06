Vice Media svenduto a Fortress Investment Group per 350 mln dopo la bancarotta

Vice Media passa a Fortress Investment Group per 350 mln di dollari. Trema l'intero settore dell'editoria americana

Vice Media svenduto a Fortress Investment Group. Finita in bancarotta lo scorso maggio, la media-company americana fondata nel 1994 è stata aggiudicata all’asta per 350 milioni di dollari. Solo nel 2017, Vice Media era stata valutata per non meno di 5,7 miliardi, subendo così un deprezzamento di oltre il 93%.

Inizialmente, secondo quanto riportato dalla testata finanziaria americana Cnbc, la cordata di Fortress Investment Group ha proposto un’offerta del valore di 225 milioni di dollari, per arrivare infine ai 350 milioni. L’altro potenziale acquirente, statunitense GoDigital, avrebbe invece offerto 300 milioni di dollari.

Vice Media ha fatto ricorso al Chapter 11, la procedura americana per gestire in modo ordinato le situazioni di dissesto finanziario. Il gruppo conta 3.000 dipendenti e tra gli asset figurano le testate dedicate al mondo di internet e della tecnologia Vice e Motherboard, l’agenzia Virtue, la divisione film Pulse e il sito Refinery29.