Welcome to Favelas attacca Selvaggia Lucarelli: dito medio e minacce di querele durante la presentazione di un libro

Durante la presentazione del libro Il lato oscuro dei social network di Serena Mazzini a Milano, è scoppiata una lite tra Selvaggia Lucarelli e Massimiliano Zossolo, amministratore di Welcome to Favelas. Dopo una domanda provocatoria sull’incidente che ha coinvolto Giovanna Pedretti, Lucarelli ha reagito con accuse di stalking e un dito medio, mentre Zossolo ha minacciato querela per presunte diffamazioni legate ad accuse di pedopornografia. Lo scontro ha acceso il dibattito sui social.