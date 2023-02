Vincenzo Borgomeo nominato direttore di FormulaPassion.it

FormulaPassion.it (Gedi), Borgomeo è il nuovo direttore

Vincenzo Borgomeo alla guida di FormulaPassion.it. Il fondatore del sito Motori di Repubblica.it e di KwMotori, passa alla direzione del più autorevole portale italiano dedicato al mondo dei motori. A rivelarlo è un

Acquisito recentemente dal gruppo Gedi, FormulaPassion.it nasce nel 2011. Oggi è un magazine online multilingue che raggiunge oltre 18 milioni di utenti unici al mese e fornisce quotidianamente ai lettori la cronaca dei più importanti eventi automobilistici internazionali, oltre ad analisi sul prodotto, prove su strada, approfondimenti nel mondo della mobilità e interviste ai protagonisti del settore.

“L’inizio dei campionati mondiali di F1, MotoGp e tutte le altre gare della stagione sono l’occasione per coinvolgere in modo nuovo tutto il mondo dei motori. Passione (come recita il nome della testata) e autorevolezza resteranno la ricetta vincente del sito, con l’obiettivo di offrire il meglio dell’informazione e dell’approfondimento a un pubblico sempre più ampio.”, commenta Borgomeo.