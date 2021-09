Vindome, la prima app per investire nei vini pregiati

Vindome, la prima app per investire nel settore dei vini pregiati

Il mercato azionario è volubile, i titoli di Stato danno rendimenti risibili, i derivati sono rischiosi: ma allora, come investire? Di questi tempi forse una delle idee migliori è investire nel vino. Ma non nel senso che è meglio ubriacarsi e non pensare ai soldi, ma per guadagnarci per davvero – e non serve nemmeno avere spazio in cantina. Basta un telefonino e la app Vindome, la prima (appena lanciata in Italia) dedicata all’investimento online in vini pregiati, uno strumento utile ai trader già smaliziati, ma anche a collezionisti, appassionati e dilettanti. Del resto lo ha consigliato anche quel genio della finanza che è Warren Buffett, il quale ha ripetutamente suggerito di investire almeno l’1% delle proprie risorse in vini.Il mondo del vino non conosce flessioni e rappresenta oggi uno dei mercati più dinamici. Negli ultimi 10 anni gli investimenti in vino pregiato hanno registrato costantemente rendimenti più elevati rispetto a qualsiasi altra forma di investimento, esclusa l’arte. Vindome permette di accedere al trading enologico sia per chi vuole investire piccole somme sia per chi ha la possibilità di investire diverse migliaia di euro.Come funziona? La app permette diverse attività.

La prima e più intuitiva è quella di acquistare il vino e farselo mandare a casa in qualsiasi momento e magari al momento opportuno scolarsele, optando così per il piacere e rinunciando all’investimento. Le bottiglie acquistate infatti sono stoccate - in sospensione d’Iva - nei magazzini Vindome, localizzati strategicamente in prossimità delle regioni di produzione e dotati di tecnologie avanzate, capaci di garantire temperature, umidità e sicurezza ideali.In alternativa si può lasciare nei magazzini di Vindome il vino acquistato in attesa che il suo valore aumenti con l’invecchiamento e in attesa del momento migliore per venderlo (proprio come si fa nel mercato azionario).Sono due le tipologie di approccio offerte da Vindome: Collections offre l’opportunità di accedere ad assortimenti di vini suddivisi per budget ed orizzonti temporali d’investimento. Una modalità ideata principalmente per i neofiti e i giovani, perché consente di conoscere i vini e le principali meccaniche del mercato.Poi c’è Vindome Live Market che permette invece di operare in un vero e proprio wine market in tempo reale, navigando fra centinaia di eccellenze e dove è possibile acquistare direttamente al prezzo di mercato o fare un’offerta, senza investimenti minimi richiesti.C’è poi un piccolo vantaggio nascosto, per così dire. Lo stoccaggio in sospensione d’Iva permette infatti di versare la tassa sul valore aggiunto solo al momento dell’eventuale riscatto del vino e soprattutto limitatamente al suo prezzo d’acquisto, non sul più recente valore di mercato a cui si è deciso di vendere.

E se per caso vi venisse voglia di andare a toccare con mano il vostro investimento Vindome permette ad ogni iscritto all’app, su appuntamento, di visitare le sedi di Bordeaux in Francia e di Pietrasanta in Italia.“Il mercato del trading di vino è in grande espansione, generando ritorni superiori ad altri asset ed è poco influenzato dalla volatilità dei mercati finanziari tradizionali – ha detto Ingrid Brodin CEO e Co-Founder di Vindome.Gli investimenti in vino dunque non sono più solo appannaggio di pochi privilegiati o delle case d’asta ma possono andare dai 150 euro per una cassa da sei bottiglie, fino a lotti molto costosiLa provenienza di tutti i vini negoziati sulla piattaforma è garantita, ogni cassa è contrassegnata da un’etichetta dotata di microchip NFC (Near Field Communication) e ogni transazione viene registrata sulla blockchain.Quali vini troverà l’utente su Vindome? Naturalmente vini che hanno cicli di maturazione e invecchiamento lunghi, e quindi le migliori etichette francesi e italiane, ma anche il meglio dalla California, dal Sud Africa e dalle altre aree del mondo specializzate in vini di pregio. Vindome offre accesso anche ad annate speciali e ai cosiddetti en-primeur, vini venduto per così di dire “in botte” prima di essere imbottigliati.«Il nostro obiettivo è introdurre una nuova generazione di investitori nel mondo dei vini pregiati e offrire ai collezionisti esperti una nuova esperienza», ha detto Mario Colesanti, Marketing & Sales Director di Vindome.