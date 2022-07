Virgin Radio compie 15 anni e in regalo ecco il concerto di Liam Gallagher

Virgin Radio festeggia il compleanno: sono 15 anni

Virgin Radio festeggia 15 anni: programmazione speciale nella giornata del 12 luglio - Scoccavano le 12.00 del 12 luglio 2007 quando in Italia si accendeva una nuova emittente radiofonica: da allora Virgin Radio è ancora l’unica radio che fa del rock il proprio stile di vita; “Style Rock” è infatti il suo claim.

In questi quindici anni Virgin Radio non ha mai tradito la propria missione di diffondere il verbo del rock. Solo due esempi recenti: la trasmissione in esclusiva dei programmi radiofonici di Bruce Springsteen, Alice Cooper e Foo Fighters.

Nell’anno del suo quindicesimo anniversario Virgin Radio ha affiancato con la propria presenza – programmi in diretta, interviste, dj set – l’incredibile ritorno alla musica live dopo due anni di stop forzato.

L’elenco è infinito e snocciola i nomi più importanti del rock mondiale. Eccone alcuni:

Firenze Rocks con Green Day, Muse, Red Hot Chili Peppers e Metallica

IDays Festival con Green Day, Imagine Dragons e Greta Van Fleet

The Rolling Stones: Milano – San Siro

Pearl Jam: Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

Guns N’ Roses: Milano – San Siro

Liam Gallagher: Lucca Summer Festival

Queen + Adam Lambert: Bologna – Unipol Arena

KISS: Verona - Arena



Molti di questi artisti hanno sposato così a fondo il messaggio di Virgin Radio da prestare la propria immagine e diventare Rock Ambassador dell’emittente. Il Rock Ambassador di Virgin Radio vuole infatti essere esempio e ispirazione per tutti coloro che credono nel potere della musica rock. Loro sono Dave Grohl (Foo Fighters), Jared Leto (30 Seconds To Mars), Noel Gallagher, Marky Ramone, Liam Gallagher, Iggy Pop, Billie Joe Armstrong (Green Day), Billy Corgan (Smashing Pumpkins), Alice Cooper, Slash (Guns N’ Roses).

Virgin Radio festeggia 15 anni, il programma del compleanno

Nel corso della giornata di martedì 12 luglio tutti i conduttori di Virgin Radio, Massimo Cotto, Dr. Feelgood e Antonello Piroso, Alteria, Giulia Salvi, Ringo, Roberta Fiore e Francesco Allegretti, Andrea Rock, Paola Maugeri, Johnny J. Douglas, festeggeranno questo importante compleanno con una programmazione speciale che riproporrà anche alcune delle interviste agli artisti che più di tutti hanno accompagnato, con la loro musica, questi primi quindici anni di vita della radio. Ci saranno, solo per citarne alcuni, Mark Knopfler (Dire Straits), R.E.M, KISS, AC/DC, Dave Gahan, Ringo Starr (The Beatles), Green Day, Jared Leto (30 Seconds To Mars), Roger Waters, Foo Fighters, Queen, Slash, Iggy Pop.

Virgin Radio, alle 21 il concerto di Liam Gallagher in esclusiva

Alle 21.00 andrà in onda in esclusiva per l’Italia uno Speciale “Virgin Rock Live” con la registrazione del concerto che Liam Gallagher ha tenuto il 3 giugno di quest’anno a Knebworth davanti a 200.000 spettatori, nella location degli storici live degli Oasis del 1996.

Un grande regalo che Liam Gallagher ha voluto fare a Virgin Radio e a tutti i suoi ascoltatori.