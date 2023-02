MediaTech

Venerdì, 24 febbraio 2023 Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP, on air il nuovo spot Lo spot è in onda su Sky Uno e Sky Uno+1 durante la finale di MasterChef Italia e tornerà sulle tv nazionali con la messa in onda su La7 e La7d di Sandro Mantovani