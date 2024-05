Vittoriana Abate in pole per condurre la nuova edizione di Amore criminale

Amore criminale/ Emma D’Aquino è stata l'ultima conduttrice, ma da oggi dovrebbe arrivare Abate

È Vittoriana Abate, storica inviata di Porta a Porta, la giornalista in pole position per condurre la nuova edizione di Amore criminale su Rai 3. Forte della sua esperienza nella cronaca e nei femminicidi, la Abate, classe 1965, moglie di un parlamentare della Lega, Simone Billi, doveva già condurre un programma sul femminicidio ma poi l'idea è maturata intorno ad Amore criminale di Matilde D’Errico. Emma D’Aquino è stata l'ultima conduttrice, ma da oggi dovrebbe arrivare la Abate. La cosa non è ancora fatta, ma le possibilità, dicono in viale Mazzini, sono alte.