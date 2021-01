Vivo X51 sbarca in Europa e in Italia ed è una piacevole sorpresa

Vivo X51 5G vanta un design estetico pulito e contemporaneo. Dal sottile display curvo alla fotocamera con piccolo foro di soli 3,96mm, dai raffinati angoli R3 al dettaglio del doppio gradino, è un piacere continuo al tatto e alla vista. l motivo cromatico Alpha Grey è ispirato a un futurismo fantastico, in cui l’ultima moda incontra l’alta tecnologia. Esci dall’ordinario, con uno smartphone che crea un mondo completamente nuovo.

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni: 158,46 × 72,80 × 8,04 mm

Peso: 181,5 g

Processore: Qualcomm® Snapdragon™ 765

RAM: 8GB

Spazio di archiviazione: 256G

Batteria: 4315mAh

Colore: Alpha Grey

Sistema operativo: Funtouch OS 10 Global

Ricarica rapida: vivo 33W FlashCharge

Materiale retro: Vetro

Schermo: 6,56 pollici, 90 Hz

Risoluzione: 2376 × 1080 (FHD+)

Tipo: AMOLED

Touchscreen: Multi-touch capacitivo

Confezione

La confezione la troviamo veramente molto elegante, quasi come se fosse un regalo di benvenuto per gli Smartphone Vivo che arrivano finalmente in Europa. All’interno troviamo un alimentatore da 33W, un cavo USB/USB-C, cuffie, un adattatore da jack audio da USB-C, cover in silicone.



Confezione di Vivo X51 5G

Materiali e Design

Costruito in metallo e il retro invece è in vetro, per quanto riguarda il retro ottimo perché non trattiene molto le impronte, però è dannatamente scivoloso. Consigliamo l’uso obbligatorio della cover in silicone in dotazione per non rischiare che scivoli dalle mani. Il Design è molto accattivante, ottimi i bordi corti “tagliati”. Notiamo che non è impermeabile, questo sicuramente è un punto di svantaggio.



Vivo X51 5G

Hardware

L’hardware è veramente da Top Gamma, abbiamo il processore Qualcomm® Snapdragon™ 765, octa core da 2,4GHZ, una GPU Adreno 620, 8 GB di Ram e 256GB di memoria interna. Parlando proprio della memoria interna non è espandibile, ovviamente 256GB non sono pochi ma avremo preferito l’opzione di espandere la memoria per avere un archiviazione ancora più maggiore.

La connettività è un 5G fino a 3,7Gbps, Wi-Fi AC Dual Band, Bluetooth 5.1 e NFC, il lettore di impronte digitali è di tipo ottico e lo possiamo trovare all’interno del Display.

Software

Il Software è basato su Android 11 e l’interfaccia grafica è quella di FunTouch OS. Le Applicazioni installate sono quelle di base di Android, quindi niente di eccessivo a parte i Social già presenti come Facebook e Instagram. Tra le impostazioni è presente anche una modalità ultra-gioco e la possibilità di attivare il Tema scuro. Tra gli sfondi già installati molto belli quelli animati con un effetto molto rilassante e piacevole.

Foto – Video – Audio

Analizziamo per prima cosa il comparto foto e video, abbiamo 4 fotocamere, la principale da 48MB, la grandangolare da 8Mp, Zoom 5z da 8Mp e Zoom 2x da 13Mp. La fotocamera anteriore è da 32MP. Le foto vengono molto bene e di seguito potete vedere alcuni esempi, la modalità notturna è buona. Anche le foto in modalità Zoom è veramente molto notevole. Di seguito potete visionare le immagini di test , cliccando si possono vedere le immagini in alta risoluzione.

Per quanto riguarda i video si possono fare in tre risoluzioni 4K, 1080P o 720P, frequenza fotogrammi si parte da 30fps, ma si può cambiare a 60fps. Per quanto riguarda il codec h264 o h265 per efficienze superiori. I video di sera non vengono decisamente bene, di giorno i video sono ottimi. 4K a 60fps abbiamo notato un certo tremolio, molto meglio a 1080P e 30fps.

L’audio è molto buono, ma purtroppo solo in mono. Per uno Smartphone Top Gamma a 4K ci saremmo aspettati sicuramente un’altra scelta. Segnaliamo anche la mancanza del jack per le cuffie.

Display

Vivo X51 ha un display di 6,56 pollici con tecnologia AMOLED e di cui i bordi sono leggermente curvi, la risoluzione è un FULLHD+. È molto luminoso, ma soffre molto le basse luminosità. Supporto al refresh rate aumentato a 90 Hz ed possibile dalle impostazioni impostare la modalità automatica che in autonomia scalerà da 90hz a 60hz in base alle esigenze. Confermiamo la presenza dell’always-on display.

Autonomia e Prezzo

Vivo X51 è dotato di una batteria di 4.315 mAh, una scoperta molto piacevole visto che è molto importante avere una batteria che ti permette di durare da mattina a sera e possiamo dire che con questa Vivo X51 è proprio così, anche con un utilizzo molto attivo. Invece dobbiamo notare che manca la ricarica wireless, invece è presente la ricarica rapida a 33W che con un’ora si riesce a caricare il 100% di batteria.

Pregi





Fotografie al Top

Durata della batteria

Ricarica Rapida

Difetti





Non è impermeabile

La memoria non è espandibile

Prezzo molto alto

Conclusioni e voto finale