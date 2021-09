Vodafone, sarà il primo operatore europeo a offrire Facebook Watch

Facebook Watch si aggiunge all’offerta di Vodafone Tv in Europa. Vodafone diventa il primo operatore di pay-TV europeo a offrire questo servizio. Vodafone Tv è una delle piattaforme tv digitali più grandi e di maggior successo in Europa, che attualmente offre un servizio televisivo basato su cloud a 22 milioni di clienti in 10 mercati e combina perfettamente un'ampia varietà di contenuti video live e on demand in un unico, facile piattaforma da utilizzare.

Facebook Watch consentirà agli abbonati di Vodafone Tv di scoprire e connettersi con i video che amano, aprendo una delle più grandi librerie al mondo di contenuti con e senza script, provenienti da un ecosistema diversificato di partner, editori e singoli creatori, comprese le emittenti nazionali.

La programmazione spazia dalle notizie e dall'intrattenimento, dai giochi agli eventi dal vivo, insieme ai contenuti generati da celebrità e influencer. Gli appassionati di sport potranno anche accedere ai contenuti live e on demand di alcune delle principali competizioni, nonché delle loro squadre e giocatori preferiti.