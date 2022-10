Vodafone verso la fusione con Ck Hutchinson: la società conferma i rumor

Vodafone Uk e Three Uk verso la fusione: confermati i rumor estivi

Le voci si trasformano in reali possibilità. Vodafone ha comunicato di essere in trattative con CK Hutchison per una possibile fusione di Vodafone UK e Three UK (marchio di telefonia controllato dal conglomerato multinazionale).

Dopo le insistenti voci che circolavano prima dell’estate, è la stessa Vodafone ad annunciare la volontà di una fusione. Nel dettaglio, spiega il gruppo, Vodafone possederebbe il 51% e CK Hutchinson il 49% delle attività combinate, con le partecipazioni che verranno determinate dalle quote di debito possedute senza corrispettivo in denaro.

Unendo le attività, Vodafone UK e Three UK "acquisiranno la scala necessaria per essere in grado di accelerare il lancio del 5G completo nel Regno Unito ed espandere la connettività a banda larga alle comunità rurali e alle piccole imprese", sottolinea il gruppo guidato da Nick Read.

Viene anche ricordato che Ofcom, l'autorità regolatrice del mercato, ha dichiarato che alcuni operatori nel Regno Unito, come appunto Vodafone UK e Three UK, non hanno la scala necessaria per guadagnare il loro costo del capitale.

Comunque, la società ha sottolineato che "non ci può essere certezza che qualsiasi transazione tra le due parti alla fine sarà concordata", si legge infine nella nota di Vodafone.