WhatsApp down: oggi l’app di messaggistica non funziona

WhatsApp down: ecco perché l’app di messaggistica si è bloccata

WhatsApp è down, il famoso servizio di messaggistica istantanea si è bloccato, lasciando gli utenti nel dubbio sul fatto che si tratti di un problema loro o del sistema. Chiariamolo subito: è la piattaforma del gruppo Meta, proprietaria anche di Facebook e Instagram, ad avere problemi sui suoi server, che impediscono il consueto scambio di testi e immagini dai propri cellulari.

Non è ancora chiara la causa del fenomeno, ma diversi utenti di WhatsApp riferiscono di problematiche notevoli nell'utilizzo dell'app. Segnalazioni di malfunzionamento o stop totale del servizio si sono riscontrate anche all'estero. Sugli altri social, da Twitter a Facebook, passando per Instagram, spopola l'hashtag #Whatsappdown, con gli utenti alla febbrile ricerca di spiegazioni e di metodi per riattivare il servizio che però, lo ripetiamo, è fermo per un problema sui server di Mark Zuckerberg.