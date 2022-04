WhatsApp, inoltro messaggi: la chat introduce un limiti sui gruppi

WhatsApp, inoltro messaggi: per limitare lo spam si potranno inoltrare i messaggi ad una chat per volta

Inondati come siamo dai messaggi che ci arrivano sul cellulare, possiamo accogliere l'ultima novità di WhatsApp con sollievo. Infatti, per limitare lo spam e la disinformazione il servizio di messaggistica ha introdotto un aggiornamento per cui non sarà più possibile inoltrare i messaggi a più di una chat di gruppo alla volta. Le nuove regole per l'inoltro dei messaggi si applicheranno solo ai messaggi già inoltrati. La nuova limitazione è già stata implementata per alcuni beta tester Android, ma WhatsApp sta ora abilitando la stessa restrizione agli utenti che installano l'ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.22.8.11. Al momento l'aggiornamento è stato messo a disposizione di un numero ristretto di developer, ma l'idea è quella di renderlo disponibile a tutti in tempi brevi. Sia su Android che su iOS.

WhatsApp, messaggi vocali: a breve arriveranno pausa e riascolto

L'applicazione di messaggistica istantanea che fa capo a Facebook (o più precisamente a Meta) ha anche annunciato nuove funzionalità per i messaggi vocali. Visto che se ne inviano nel mondo 7 miliardi al giorno, è arrivato il momento di dotarli di più strumenti. Ed ecco allora alcune novità, tra cui la pausa e il riascolto dello stesso. Il tutto arriverà in una futura versione di WhatsApp che presto disponibile per tutti.

