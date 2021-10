Whatsapp quando torna? Non si sa, la società non è in grado di dirlo. Disservizi in tutta Europa, molto forti in Italia specie a Roma e Milano.



Intanto Israele ha dichiarato lo stato di cyber allerta in seguito al 'down' che da ore coinvolge Facebook, Instagram e Whatsapp, ed è in contatto con la Casa Bianca ed il Pentagono. Lo riferiscono alcuni media arabi.