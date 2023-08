Wikipedia multata per due milioni di rubli in Russia

Ucraina, Wikipedia multata in Russia per oltre 2 milioni rubli per non aver rimosso articoli

Continua il braccio di ferro tra Mosca e Wikipedia. Il tribunale di Mosca, infatti, riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass' ha nuovamente multato la Wikimedia Foundation, proprietaria della Wikipedia in lingua russa, per essersi rifiutata di rimuovere articoli con presunte informazioni inesatte sull'operazione militare speciale delle forze armate russe in Ucraina.

Lo riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass' sottolineando che Wikimedia Foundation è stata multata per 2 milioni di rubli.

L'Autorità Roskomnadzor aveva chiesto la rimozione di due articoli sostenendo che c'erano informazioni inesatte sull'operazione militare speciale in Ucraina.