Yahoo Answer chiude per sempre il 4 maggio: "Investiremo su prodotti migliori"

Yahoo Answers, una delle piattaforme web di domande e risposte più longeve e leggendarie nella storia di Internet (è operativa dal 2005) chiuderà il 4 maggio. Da quel giorno, il sito web di Yahoo Answers inizierà a reindirizzare alla homepage di Yahoo e tutti gli archivi della piattaforma cesseranno di esistere.

Yahoo, che ora fa parte di Verizon Media Group in seguito alla vendita per quasi 5 miliardi di dollari nel 2017, ha dato l'annuncio con un avviso nella parte superiore della home page di Yahoo Answers. Il messaggio si collega a una FAQ che descrive in dettaglio la sequenza temporale dell'arresto. A partire dal 20 aprile, la piattaforma non accetterà più nuovi invii e gli utenti avranno anche tempo fino al 30 giugno per richiedere i propri dati, altrimenti non saranno più accessibili.

Ciò include "tutti i contenuti generati dagli utenti, inclusi l'elenco delle domande, delle risposte, e qualsiasi immagine", afferma Yahoo, ma "non potrai scaricare i contenuti, le domande o le risposte di altri utenti".

Una nota inviata ai membri attivi di Yahoo Answers fornisce qualche dettaglio in più sul motivo per cui Yahoo sta chiudendo la piattaforma, che "è diventata meno popolare nel corso degli anni" e quindi la società "ha deciso di spostare gli investimenti" per "concentrarci su prodotti che meglio servono i nostri membri".