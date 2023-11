Yas apre le candidature per la delegazione italiana dei vertici G7 e G20

Alberta Pelino, presidente di Yas: "Il G7 2024 sarà un aggregatore di idee innovative e un grande processo che coinvolgerà centinaia di ragazze e ragazzi"

Young Ambassadors Society (Yas), l’associazione no-profit che gestisce i processi ufficiali di engagement giovanile dei vertici G7 e G20 per l’Italia, ha aperto oggi, in collaborazione con l’Ufficio Sherpa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le candidature per la selezione della delegazione italiana che parteciperà allo Youth 7 (Y7) e allo Youth 20 (Y20), gli engagement group ufficiali del G7 e G20 dedicati ai giovani. La scadenza per l’invio delle application è prevista per il 15 gennaio 2024.

Le candidate e i candidati italiani verranno reclutati direttamente da YAS e avranno il compito, nei prossimi mesi, di redigere le proposte da presentare ai leader del G7. I candidati dovranno avere tra i 20 e i 35 anni, un’ottima padronanza della lingua inglese ed esperienze professionali, di studio o di imprenditoria, di volontariato o associazionismo, legate ai temi al centro dello Y7 come l’ambiente e la sostenibilità, l’innovazione e la trasformazione digitale, il futuro del lavoro, l’inclusione e le pari opportunità.

Attraverso lo stesso form ci si potrà candidare per la partecipazione allo Youth 20, che si terrà in Brasile il prossimo anno, e al Global Youth Leader Programme, la piattaforma progettata da YAS in collaborazione con organizzazioni internazionali, istituzioni e privati, che consiste in sessioni interattive e pratiche di apprendimento volte all’elaborazione di proposte di politiche giovanili. Il programma coinvolge oltre 100 leader under 35 italiani e internazionali, la cui mission è accelerare il raggiungimento degli 'Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030' dell'ONU e lavorare alla costruzione di una società più inclusiva.

“Nel 2024 ospiteremo il G7 in Italia, e lo Y7 rappresenta un'opportunità unica per generare idee e proposte innovative che possano porre le basi per un mondo sostenibile ed inclusivo per le future generazioni”, ha dichiarato Alberta Pelino, presidente di YAS.

“Oggi- ha continuato Pelino- tante e tanti giovani sono impegnati in progetti, start-up ed associazioni che hanno un impatto positivo sull’ambiente e sulla società. Lo Y7 2024 sarà un aggregatore di idee innovative e un grande processo che coinvolgerà centinaia di ragazze e ragazzi con un unico obiettivo: fare passi concreti nel raggiungimento dei Sustainable Development Goals”.

Young Ambassadors Society è tra le fondatrici degli engagement group Y7 e Y20 e da anni collabora attivamente con l’Ufficio Sherpa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed altri Ministeri, organizzazioni internazionali, tra cui le agenzie delle Nazioni Unite, e aziende per lo sviluppo di progetti di empowerment giovanile. Già Chair di Y7 2017 e Y20 2021, YAS è Chair dello Y7 2024, che prenderà avvio a dicembre 2023 con il lancio di una survey volta a influenzare l’agenda del G7. Si proseguirà poi con il Global Youth Leaders Program e le consultazioni con le associazioni giovanili nella prima metà del 2024.

L’ultima tappa sarà a maggio, con il Summit di Roma articolato in cinque giorni di incontri, workshop, panel interattivi ed eventi organizzati in collaborazione con i partner di YAS durante il quale oltre 100 giovani provenienti da Italia, USA, Francia, Germania, Giappone, Canada, UK e Unione Europea lavoreranno alla stesura delle proposte da presentare ai leader del G7, alla presenza di alte cariche istituzionali, rappresentanti delle organizzazioni internazionali e aziende partner.