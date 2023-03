YouTube, Neal Mohan è il nuovo Ceo. "Punteremo su streaming e IA"

Il meglio di YouTube deve ancora venire. E' con queste parole che guardano 'oltre' che il Ceo Neal Mohan conclude la lunga lettera appena inviata alla community di YouTube nella quale delinea i passi strategici fatti e che sta facendo il social che per condividere video e contenuti multimediali.

"Poco più di 15 anni fa, ho visitato un'azienda con una visione interessante del video digitale. Attraversavo i piccoli uffici di YouTube, situati all’epoca sopra una pizzeria, e ho visto la promessa della piattaforma" scrive il Ceo Mohan.

"Ho ripensato - continua- a quel momento nelle ultime settimane, quando la mia amica e mentore di lunga data Susan Wojcicki è passata a consulente di Google e Alphabet lasciandomi la guida di YouTube. Ho visto il suo potenziale quando era ancora una start up, ora sono incredibilmente entusiasta di guidarla verso il futuro. Ho trascorso gran parte della mia carriera in Google e, ancora prima, ho sviluppato prodotti pubblicitari per finanziare la creazione di contenuti su Internet".

"Nel mio ruolo di Chief Product Officer di YouTube, i nostri team hanno offerto opportunità ai creator e creato esperienze straordinarie per gli utenti della piattaforma. Se guardo avanti al futuro di YouTube, sono convinto che dedicheremo tutta la nostra energia a ciò che conta di più per i creator e le persone. Oggi vi aggiornerò sulle nostre priorità principali: sostenere il successo dei creator, creare la YouTube del futuro e proteggere la community di YouTube", afferma ancora nella lettera il Ceo Neal Mohan che con la community di YouTube affronta capitoli strategici come "sostenere il successo dei creatori", "dare ai creator modi diversi di guadagnare.", "ascoltare i creatori" e "costruire per la YouTube del futuro".