Zona Bianca, Adinolfi vs Luxuria: "58 generi? Un'assurdità"

Zona Bianca, scontro tra Adinolfi e Luxuria sul gender: "58 diversi generi? Elencameli!"

L'intervento di Mario Adinolfi a Zona Bianca ha suscitato una forte reazione su Twitter. Il giornalista, da sempre strenuo oppositore della cosiddetta "filosofia gender", si è scontrato contro Vladimir Luxuria, che afferma ci siano oltre 58 diversi generi sessuali oltre a maschio e femmina.

Ieri in tv volevano convincermi che esista non solo genere maschile e genere femminile, ma nell’oceano di minchiate in cui vivono ci sarebbero 58 diversi generi. Ho chiesto a Luxuria di elencarmeli. Imbarazzante, indicativo silenzio. Manco sanno quali sono le bugie che spacciano. pic.twitter.com/1JfdLLPP4e — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) May 26, 2021

Il social network si è diviso sulla posizione di Adinolfi. Il giornalista ha molti sostenitori che sottolineano l'importanza della libertà di esperessione e di non dover per forza omologarsi alla massa:

Sicuramente Adinolfi l'ha detto in maniera colorita, ma 58 generi mi sembra una barzelletta. Bisogna avere rispetto per tutti, ma tutti devono rispettare...io non ho letto il #ddlZan in dettaglio, ma ho diritto ad esprimere sempre la mia opinione su tutto, con rispetto. — Michtota (@michtota71) May 27, 2021

I suoi oppositori, invece, puntano soprattutto sulla scienza e bollano le opinioni di Adinolfi come medievali e omofobe: