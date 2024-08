Zona Bianca, ospiti stasera: Tajani analizza la situazione in Ucraina e Medioriente

Zona Bianca ospiti stasera: in studio il ministro degli Esteri Antonio Tajani

Oggi mercoledì 28 agosto andrà in onda in prima serata su Rete 4 un nuovo appuntamento con Zona Bianca, il talk di politica, attualità e costume condotto da Giuseppe Brindisi. Interverrà il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani per analizzare la crisi mediorientale, la guerra in Ucraina e le prospettive legate al voto statunitense.

A seguire, l’omicidio di Sharon Verzeni, per cui - ad un mese dalla morte - non risulta esserci alcun indagato. Infine, l’inchiesta sul dottor Franco, con nuove prove riguardo il caso del chirurgo italo-rumeno.