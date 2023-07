Zuckerberg-Musk nuovo round. La sfida ora è a chi ce l'ha più lungo

Zuckerberg-Musk, la sfida infinita. Si passa alla gara di peni

Non accenna a fermarsi la sfida tra Zuckerberg e Musk. Il patron di Tesla e proprietario di Twitter non ha affatto gradito la sfida del suo avversario che ha lanciato sul mercato "Threads", il nuovo social piace e ha già ottenuto 100 milioni di utenti. Musk ha definito sportivamente il competitor "un cornuto". "Zuck is a cuck": questo è stato l’epigramma in rima che Musk ha composto e regalato ai suoi 147.4 milioni di followers su Twitter, per rispondere alla foto di uno scambio di battute tra Zuckerberg e l’account del fast food Wendy’s. Quest’ultimo - riporta Open - proponeva al Ceo della Silicon Valley di andare sullo spazio per fare un dispetto al fondatore della società aerospaziale SpaceX, raccogliendo in risposta una faccina divertita.