Musk: "Meta ha accesso ai segreti di Twitter". E porta Zuckerberg in tribunale

Musk porta Zuckerberg in tribunale, si infiamma lo scontro tra i padroni di Twitter e Meta

La sfida tra Musk e Zuckerberg finisce in tribunale. Abc News rivela che Twitter ha inviato a Meta una lettera con la richiesta di cessazione attività e desistenza rispetto alla nuova app Threads appena lanciata. Il team legale dell’app acquisita da Elon Musk accusa Meta di appropriazione indebita dei segreti commerciali di Twitter sostenendo che la compagnia, guidata da Mark Zuckerberg, avrebbe assunto degli ex dipendenti di Twitter, che conservano informazioni proprietarie, per realizzare il nuovo social.