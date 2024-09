Addio per sempre alle calvizie: i capelli ricrescono grazie al microRNA. Ecco di che cosa si tratta

Dagli USA arriva una nuova cura per le calvizie a base di microRNA che promette di dare sollievo a chi perde i capelli

La calvizia è un problema molto sentito e sebbene la scienza abbia lavorato per anni per curarla non ci sono ancora dei rimedi efficaci per tutti. Uno studio dell'Università della Carolina del Nord potrebbero però dare nuova speranza a chi perde i capelli grazie al microRNA, capace di stimolare la ricrescita con una efficacia pari al 90%. Lo si legge su futuroprossimo.it

I ricercatori guidati dal professor Ke Cheng hanno utilizzato il microRNA chiamato miR-218-5p. Per la sperimentazione hanno creato delle "sfere cellulari" in 3D poi ricoperte di cheratina che imitano l'ambiente naturale del follicolo. Per valutare l'efficacia del loro sistema è stato messo a confronto con il Minoxidil, uno dei trattamenti commerciali più utilizzati.

Dopo due settimane la tecnologia a microRNA ha recuperato il 90% della copertura dei capelli. Al momento però si tratta di un sistema molto complicato e costoso. L'obiettivo è quello di arrivare a una crema o lozione a base di miR-218-5p.