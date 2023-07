Caldo e pressione bassa: che cosa mangiare e bere per non star male

Caldo e pressione bassa: la dieta da seguire



Il caldo porta un generale senso di spossatezza all’organismo ed è accompagnato dalla pressione bassa: cosa è consigliato mangiare.

Soffrire di pressione bassa, si sa, è un vero e proprio inconveniente. E a prestare particolare attenzione non sono solo coloro che sono costretti a far i conti con un disturbo simile, ma tutti perché l’abbassamento della pressione può essere molto pericoloso. Lo scrive il sito www.tantasalute.it.

Tutti temono la pressione alta, senza sapere però che è proprio quella bassa a fare più danni in assoluto con rischi molto severi per la salute.

La cosa importante, oltre a monitorare la situazione e segnalare al proprio medico anomalie o comunque sensazioni strane, senso di svenimento, stordimento e altri problemi, è anche imparare a ripristinare la pressione nei casi in cui subisca un improvviso picco.

Cosa mangiare in caso di pressione bassa (tantasalute.it)

La dieta è fondamentale per l’ipotensione. È importante, quindi, evitare l’uso di alcolici, pasti molto abbondanti, elaborati e pesanti – soprattutto di sera – non mangiare cose ricche di zucchero o carboidrati, non bere niente che sia molto caldo perché questo aumenta la sudorazione e abbassa ulteriormente la pressione. Sono molto utili allo scopo, i cereali integrali che contengono le vitamine B e C. E anche i minerali come ferro, potassio e magnesio.