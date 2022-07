Che cos'è la dieta paleolitica e quali sono i suoi vantaggi

Dieta paleolitica: che cos'è, come funziona, cosa mangiare e cosa evitare se si segue la dieta degli "antenati".

La dieta paleolitica è da anni una di quelle più in voga. Ma in cosa consiste esattamente? Il regime paleo si basa sull'idea che gli esseri umani siano geneticamente progettati per mangiare il tipo di cibo che era a loro disposizione durante l'era Paleolitica. Questo significa molta carne, verdure, frutta, noci e semi, e pochissimo cibo processato. I sostenitori del regime alimentare paleo sono convinti che possa aiutare a perdere peso, ad aumentare l'energia e a migliorare la salute. Ma gli studi scientifici hanno dato conferma a queste affermazioni? Scopriamo insieme tutto quello che bisogna sapere su questa particolare dieta.

Che cos'è la paleo-dieta: caratteristiche e vantaggi

Come già accennato, la dieta paleo, evitando il consumo di cibi processati, porterebbe a un miglioramento generale della salute. In questo modo garantirebbe una perdita di peso e, al contempo, un aumento della nostra energia. Ma non finisce qui. Sarebbe anche utile per migliorare la nostra digestione e potrebbe aiutarci a mantenere ottimi livelli di glucosio nel sangue.

Ma è davvero così efficace? In effetti, uno studio pubblicato sulla rivista PLOS One ha confermato che le persone che hanno seguito un regime paleo per sei mesi hanno perso più peso e grasso corporeo rispetto a quelle che hanno seguito una dieta tradizionale di stampo occidentale. Gli aderenti al regime “degli antenati” avevano anche livelli più bassi di colesterolo e zucchero nel sangue e una maggiore sensibilità all'insulina. Quindi, chi è alla ricerca di un modo per migliorare la propria salute potrebbe optare per un’alimentazione di questo tipo. Ovviamente, dopo essersi confrontato con il proprio medico, per evitare di intraprendere un percorso non adatto alle proprie esigenze.

Ma ci sono anche dei contro per la dieta paleo. Ad esempio, può risultare costosa, soprattutto se si comprano prodotti biologici. Inoltre può essere anche difficile da seguire, soprattutto per le persone abituate a mangiare cibi processati. Prima di cambiare regime alimentare, è dunque sempre bene considerare ogni fattore in grado di fare la differenza nelle proprie scelte.

Che cosa mangiare nella dieta paleolitica e cosa evitare

Ma cosa si mangia esattamente se si segue una dieta paleolitica? E cosa, invece, si evita? In breve, questa dieta si basa sull'alimentazione “reale”, senza eccessiva lavorazione. Ciò significa che comprende alimenti naturali come carne, pesce, uova, verdure, frutta, noci e semi. Si tratta di una dieta ricca di proteine e grassi sani, e bassa in carboidrati.

Chi segue questo tipo di alimentazione mangia molta frutta e verdura di ogni genere, ma anche pollo, pesce e maiale, evitando però tutti i cibi processati, lo zucchero e i derivati del grano.

Questo è tutto quello che c’è da sapere sulla dieta paleo in breve. Se vuoi avere maggiori informazioni, esistono molte ottime risorse online a tua disposizione. E se hai bisogno di idee per i pasti, ci sono anche numerosi libri di cucina paleo disponibili sul mercato.

Un regime “degli antenati” può essere un ottimo modo per migliorare la propria salute e perdere peso, ma ricordati che non è una magia: devi comunque mangiare in maniera sana ed esercitarti regolarmente se vuoi vedere dei risultati sul breve e lungo periodo.