Quali sono i cibi da evitare con il caldo? Attenzione a questi alimenti

Scopri nel nostro approfondimento quali sono i cibi che gli esperti raccomandano di evitare nella dieta nella stagione calda!

L'estate è il momento in cui si sta più all'aperto e in cui si lascia andare completamente tra pranzi al sacco, aperitivi e cene al ristorante. Sebbene alcuni cibi possono essere utili per l'abbronzatura, altri invece non sono per nulla indicati quando le temperature sono alte perché aumentano ancora di più la sensazione di calore. Una dieta non corretta può portare a irritabilità, difficoltà a concentrarsi e a dormire. Per questo motivo è altrettanto importante idratarsi costantemente. E' anche consigliato aumentare l'assunzione di frutta e verdura fresca.

Cibi da evitare con il caldo: 9 alimenti sconsigliati

Non sono molte le pietanze che sarebbe bene non consumare quando la temperatura è alta. Tra questi figurano: