Cibi per favorire l'abbronzatura: ecco gli alimenti da assumere

Anche l'alimentazione quotidiana può avere effetto sull'abbronzatura: scopri quali sono i cibi più indicati per favorire l'abbronzatura

L'estate è esplosa in tutta la sua forza. Da anni non si percepivano temperature così alte e con il sole che splende la voglia di abbronzarsi diventa ancora più forte. Milioni di italiani si preparano alle ferie, se non sono già partiti, ma come fare per avere un'abbronzatura perfetta? In questo senso l'alimentazione può venirci in grade aiuto in quanto ci sono cibi per abbronzatura più efficaci di altri.

Per la tintarella infatti serve introdurre nell'organismo alcuni elementi. Il betacarotene, ad esempio, è il precursore della vitamina A e stimola la produzione di melanina, il cui compito è quello di scurire la pelle per ridurre gli eventuali danni dovuti all'esposizione solare. Altro ingrediente per la tintarella è il licopene, una sostanza antiossidante che non agisce direttamente sulla colorazione della pelle ma ne contrasta l'invecchiamento. Gli Omega 3 e Omega 6 invece ne migliorano l'elasticità grazie alle loro proprietà antiossidanti. Non bisogna poi dimentare di idratarsi correttamente bevendo nelle giornate più calde 1-2 litri d'acqua al giorno.

Cibi per abbronzatura: cosa mangiare per una pelle sana e scura

Quali sono quindi i cibi per abbronzatura più efficaci? Per consolidare gli effetti dell'esposizione solare si deve soprattutto assumere frutta e verdura e seguire sostanzialemente quelli che sono i dettagli della dieta mediterranea. Altrettanto importante l'idratazione per non far seccare e invecchiare precocemente la pelle. I cibi per abbronzatura sono quindi:

Carote (ricche di betacarotene)

Spinaci (che contengono anche luteina che aumenta protezione degli occhi)

Radicchio

Peperoni (ricchi di vitamina A e C)

Pomodori (ricchi di licopene e da gustare cotti o crudi)

Frutti rossi (anguria, ciliege ricchi di vitamina A e acqua)

Frutta arancione (albicocche, melone e pesche ricchi di vitamina A)

La tinteralla è sicuramente un'attività salutare e divertete ma bisogna farla con grande attenzione per evitare di incorrere in futuro in malattie gravi della pelle come i tumori. Gli esperti hanno quindi stilato la lista dei falsi miti sull'abbronzatura e stilato le linee guide per una adeguata protezione.