Colesterolo alto e crampi: potrebbe essere il primo sintomo della malattia

Colesterolo alto e crampi: sintomi come formicolio o dolore alle gambe, soprattutto nelle ore notturne, possono indicare un eccesso di grassi cattivi nel sangue

Il colesterolo alto è purtroppo un disturbo che colpisce milioni di italiani e che può portare a malattie anche molto gravi soprattutto per quanto riguarda il sistema cardiocircolatorio. L'accumularsi di grassi nelle arterie porta alla nascita delle placche aterosclerotiche che riducono la capacità di trasporto dei vasi sanguigni. Proprio per questo la PAD o malattia delle arterie periferiche viene considerata tra i primi sintomi di colesterolo alto.

Colesterolo alto e crampi: la PAD è il primo sintomo

Secondo la Clevleand Clinic la PAD è tra i primi segnali del fatto che si ha il colesterolo alto e tra i più evidenti. La patologia si configura coe un dolore e crampi persistenti alle gambe che compaiono quando ci si muove e scompaiono una volta al riposto. La sensazione di fastidio può essere di vari gradi di intensità e in casi rari può interessare il corpo anche quando non si è in movimento. Il formicolio si verifica anche di notte e può essere tale da portare al riveglio.

Se si hanno questi sintomi è consigliabile rivolgersi subito al medico per verificare se si soffre effettivamente di colesterolo alto. Gli strumenti più efficaci per combatterlo ed evitare la PAD sono una dieta sana, ridurre o eliminare i vizi (fumo e alcol) e un minimo di esercizio fisico giornaliero. Dal punto di vista alimentare sarebbe utile consumare cibi poveri di grassi saturi, prediligendo la dieta mediterranea. E' poi importante praticare almeno 30 minuti di attività fisica al giorno. Anche una camminata a passo sostenuto pu bastare. In ogni caso prima di ricorrere alla medicina fai da te ci si deve sempre rivolgere a un professionista per ottenere consigli e indicazioni su quale stile di vita è più adatto a noi.