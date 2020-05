Come conservare il limone tagliato o senza buccia e il succo più a lungo

Come conservare il limone spremuto, tagliato o senza buccia a lungo

Il limone è un prodotto molto utilizzato nelle nostre cucine. Tuttavia spesso non lo consumiamo tutto. Ci rimane qualche spicchio o, se usiamo solo la boccia, può rimanere il limone intero non spremuto. Buttarlo è uno spreco, ma se non utilizzato subito, il limone tagliato perde il succo, la consistenza, cambia aspetto e marcisce.

Ecco alcuni consigli per mantenere il limone più a lungo anche quando è stato usato in parte. Vediamo anche come conservare la buccia stessa o il succo. Quest’ultimo può essere anche congelato.

Come conservare il limone intero in frigo: con questo rimedio non perderà il succo e non si formerà la muffa

Per conservare i limoni in frigorifero più a lungo bisogna utilizzare un sacchetto di carta. Dopo averli lavati e asciugati per eliminare la polvere ed eventuali parassiti, i limoni vanno chiusi nel sacchetto e poi riposti nel cassetto del frigorifero. In questo modo manterranno il succo più a lungo, non si seccheranno e non si formerà la muffa.

Per conservare i limoni interi è possibile seguire anche un altro metodo:

lavarli e asciugarli con un canovaccio pulito

metterli in una busta per alimenti adatta al freezer

chiudere la busta facendo uscire l’aria, creando quasi il sottovuoto

mettete i limoni nel congelatore

Quando servono, è sufficiente tirarli fuori dal freezer e immergerli in acqua fredda. Sarà poi possibile utilizzarli come quelli freschi. L’unica differenza è che la buccia risulterà un po’ più molle.

Come conservare il limone tagliato a spicchi o a fette

Quando si taglia un limone a metà e se ne utilizza solo una parte, quella restante, anche se conservata in frigorifero, tende ad ammuffirsi a contatto con l’aria e si secca. Per evitare che questo accada e per conservare il limone più a lungo, bisogna riporre la parte tagliata e non utilizzata in frigo mettendola in un bicchiere con un po’ di acqua fredda, con la parte interna capovolta. Grazie a questo metodo, il limone si manterrà fresco per circa una settimana.

Esiste un altro rimedio per conservare il limone: è possibile infatti congelarlo a fette. Per farlo, bisogna lavare i limoni e asciugarli.

Tagliarli a fette mantenendo la scorza

Mettere le rondelle su un vassoio disponendole in modo ordinato su un unico strato

Coprire il vassoio con la pellicola e mettere nel congelatore.

Come conservare il succo di limone

Per conservare il succo di limone esiste un metodo semplice, pratico ed efficace.

Lavare i limoni e asciugarli

Tagliarli a metà e spremerli con lo spremiagrumi. (Per farli ammorbidire e ottenere una maggiore quantità di succo, bisogna farli ruotare su un piano, esercitando una leggera pressione con il palmo della mano)

Filtrare il succo di limoni

Versare il liquido ottenuto nel contenitore per i cubetti di ghiaccio e mettete nel congelatore.

All’occorrenza basterà staccare un cubetto di succo di limone, aspettare che si sciolga e utilizzarlo come il succo fresco.

Come conservare la scorza o la buccia di limone: può essere congelata intera o grattugiata oppure essiccata

La scorza del limone può essere conservata a lungo mettendola in un contenitore dopo averla grattugiata e riponendolo in congelatore. All’occorrenza basterà semplicemente prelevare la quantità necessaria e usarla per cucinare, riponendo il contenitore con la restante scorza di nuovo nel freezer.

È possibile anche congelare le scorze intere dopo averle svuotate. Possono essere così utilizzate come coppette per il gelato, per l’insalata di mare o russa o altri alimenti. Per conservarle bisogna spremere il limone, lavare la parte interna della scorza e congelarle in una busta per alimenti.

La buccia del limone può anche essere essiccata. Per farlo bisogna cuocere le bucce in forno a 60° per circa 2 ore. In questo modo perderanno la parte acquosa. È possibile poi conservarle nelle buste per alimenti.