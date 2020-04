Come risparmiare sui consumi domestici di energia in quarantena: 9 consigli

Chiusi in casa per il Coronavirus: ecco come risparmiare sui consumi domestici di energia in quarantena

Per contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus dobbiamo stare tutti a casa. In questa condizione si è portati a stare più tempo davanti alla tv, al pc, al cellulare, a tenere la luce accesa più ore e non solo. I consumi domestici sono destinati ad aumentare. Esistono però delle semplici regole che consentono di risparmiare sull’energia e vanno anche a vantaggio dell’ambiente.

Ecco 9 consigli per usare cellulari, computer, tv, lavastoviglie, frigorifero, forno evitando di consumare troppo.

1. Regolazione automatica della luminosità dello schermo

Scegliere la regolazione automatica dello schermo del cellulare e del computer. In questo modo la luminosità del dispositivo si adatterà alla luce solare e si eviterà di consumare energia quando non è necessario.

2. Funzione risparmio energetico

Attivare la funzione di risparmio energetico in computer e cellulari. Permette di consumare meno energia e allunga i tempi tra una ricarica e l’altra.

3. Spegnere connessione wi-fi

Disattivare connessione wireless quando non serve.

4. Spegnere lo standby

Molti apparecchi, se non spenti completamente, mantengono la lucina accesa e continuano a consumare energia. Alcuni ne consumano pochissima ed è meglio evitare di accenderli e spegnerli, altri ne consumano parecchia ed è possibile risparmiare spegnendoli completamente.

5. Programma eco per lavastoviglie

Quando si decide di utilizzare la lavastoviglie, il lavaggio eco consente di consumare meno energia.

6. Frigorifero

Non tenere la porta del frigo aperta per troppo tempo. Non mettere dentro pietanze ancora calde, ma aspettare che si raffreddino un pochino.

7. Forno: modalità ventilata

Utilizzare il forno per scaldare più cibi contemporaneamente. La modalità ventilata diffonde il calore in modo più uniforme e garantisce cotture ottimali anche a 20 gradi in meno rispetto a quelli che si imposterebbero con la cottura statica.

8. Forno: spegnerlo prima della fine della cottura

Il forno è in grado di mantenere la temperatura anche per 10/20 minuti. È dunque possibile spegnerlo prima della fine della cottura.

9. Per riscaldare cibi freddi: tirarli fuori prima

Se si vogliono riscaldare dei cibi conservati in frigorifero o congelatore è opportuno tirarli fuori un’ora prima del pasto. In questo modo raggiungeranno una temperatura ambiente e la cottura in forno o sui fornelli sarà più breve.