Coronavirus, consigli per rinforzare il sistema immunitario e 2 ricette green

Coronavirus: consigli per rinforzare il sistema immunitario

Alcalinizzare il pH dell’organismo è il segreto per favorire la proliferazione dei batteri buoni in prima linea per la difesa dell’organismo: i consigli di Emanuela Caorsi, Consulente in Nutrizione Olistica.



Lavarsi spesso le mani e mantenersi a distanza di sicurezza dalle persone: sono solo alcune delle regole da rispettare ai tempi del coronavirus per evitare la diffusione del contagio. Ma alla base della prevenzione c’è il sistema immunitario, che deve essere potenziato e rinforzato in modo naturale, con alcuni preziosi accorgimenti.

“Il funzionamento del nostro sistema immunitario è influenzato dal microbiota, ovvero dalla comunità di batteri che popola l’intestino”, spiega Emanuela Caorsi, consulente in nutrizione olistica (www.emanuelacaorsi.com). “I batteri buoni proliferano più facilmente in un ambiente alcalino, basico. Ecco perché un’alimentazione alcalinizzante è fondamentale per favorire la proliferazione di batteri buoni, proprio quelli che ci aiutano ad avere un sistema immunitario efficiente”. Come fare, allora, per aiutare le nostre difese a funzionare al meglio? Ecco alcuni semplici consigli:

1. Green eating:

Inserire nella propria alimentazione tante verdure, soprattutto a foglia verde, è il modo migliore per alcalinizzare il corpo. Via libera, ad esempio, a spinaci, bietole, cavolo riccio, cavolo nero, rucola, broccoli, cavolfiore, cavolo, cavolini di bruxelles, finocchi, zucchine, senza dimenticare limoni e alghe. La mossa vincente? Iniziare il pasto con una vellutata “green”, ad esempio di cavolfiore o di broccoli.

2. Vitamine C e D3, il boost per le nostre difese:

Consumare alimenti ricchi di vitamina C può dare un vero boost al sistema immunitario. E se la vitamina C lo supporta, la vitamina D3, invece, modula la risposta immunitaria, rinforzando il sistema linfatico. Semaforo verde, quindi, per frutta e verdura in particolare limone, pompelmo, kiwi, broccoli, cavolfiore, cavolini di Bruxelles, cavolo nero e patate dolci.

“É importante ricordare che la vitamina C è solubile in acqua e molto sensibile al calore, il che significa che per poterne godere appieno è meglio che l’alimento che la contiene venga mangiato crudo”, raccomanda l’esperta.

La vitamina D3, invece, si trova unicamente in alimenti di origine animale, in primis nel tuorlo d’uovo, che sarebbe meglio consumare crudo o comunque liquido per non alterare gli acidi grassi che contiene, quelli cioè, che trasportano proprio la vitamina D3.

3. Zucchero e glutine nella Black List:

la proteina del glutine e gli zuccheri semplici possono inibire il corretto funzionamento del sistema immunitario e andrebbero limitati il più possibile. Attenzione quindi a cereali come grano, kamut, farro, l’orzo, segale, e avena.

4. Nel menù anche probiotici e fitoterapici:

Sono importantissimi per stimolare il sistema immunitario poiché interagiscono direttamente con il microbiota: sono i probiotici in capsule, che contengono diversi tipi di batteri con un cospicuo numero di cellule attive (almeno 20 miliardi). Un aiuto extra può arrivare anche dai fitoterapici come echinacea, tabebuia e olivello spinoso, che hanno la capacità di stimolare la risposta del sistema immunitario.

5. Bere acqua alcalina (pH 7+):

assumere almeno un litro e mezzo di acqua alcalina al giorno, con pH 7+ e preferibilmente ionizzata, contribuisce ad alcalinizzare il corpo e i tessuti connettivi, rinforzando le difese immunitarie. Inoltre, grazie alla sua struttura micro-molecolare, l’acqua alcalina ionizzata, come quella di HYDRAQUA, aiuta a depurare l’organismo dall’eccesso di acidi causato da un’alimentazione ricca di prodotti raffinati e preconfezionati, con un eccessivo consumo di proteine di origine animale e da esercizio fisico intenso.

A proposito di HYDRAQUA

HYDRAQUA è la prima acqua alcalina ionizzata plastic free, con pack in alluminio 100% riciclabile all’infinito. Recentemente presentata al Gran Galà del Calcio di AIC (Associazione Italiana Calciatori), HYDRAQUA è un’acqua con pH alcalino 9+ - intendendo il pH come misura dell’acidità e della basicità di una soluzione acquosa - che le conferisce una elevata capacità idratante. HYDRAQUA si basa su Fonte Filette, una delle fonti più pure al mondo situata a Guarcino (FR), fra le montagne dell’Appennino Ernico laziale. Zero arsenico, nitrati quasi assenti (0,2 mg/l.), sodio a 2,9 mg./l. e residuo fisso di 224 mg./l.: i numeri parlano chiaro e fanno di HYDRAQUA un vero elisir di benessere. Grazie ad uno ionizzatore, le molecole di HYDRAQUA vengono sottoposte ad un processo di elettrolisi, che ne riorganizza le sostanze contenute al suo interno in base alla loro carica elettrica. Questo processo conferisce all’acqua il pH alcalino superiore a 9 senza additivi aggiunti e a zero calorie . HYDRAQUA è in vendita sul portale www.acquedilusso.it/it/acqua-hydraqua ed è in arrivo sugli scaffali della GDO a partire dalla primavera.

Le ricette delle vellutate “green” di Emanuela Caorsi

Vellutata di cavolfiore, cocco e lime

Ingredienti per una persona:

1/2 cavolfiore

1/4 porro

40 ml di latte di cocco in lattina

Scorza di un limone

Sale q.b

Pepe q.b. (facoltativo)

Preparazione:

• dividete il cavolfiore in cimette e tagliate il porro a fette di 1 cm. Mettetele in una casseruola con un bicchiere d’acqua e ½ cucchiaino di sale grosso. Coprite con un coperchio, portate a bollore e fate sobbollire fino a quando il cavolfiore non sarà morbido (circa 7 minuti).

• frullate le verdure in un frullatore o con il frullatore ad immersione.

• aggiungete il latte di cocco e la scorza di limone e frullate nuovamente. Se necessario aggiungete dell’acqua e frullate nuovamente.

• regolate di sale e pepe. Servite subito.

Vellutata di broccoli e avocado

Ingredienti per due persone:

1 broccolo, 1 porro

½ avocado grande o 1 piccolo

Scorza di un limone

Sale q.b

Pepe q.b. (facoltativo)

Preparazione:

• dividete il broccolo in cimette e tagliate il porro a fette di 1 cm e mettetele in una casseruola con un bicchiere d’acqua e ½ cucchiaino di sale grosso. Coprite con un coperchio, portate a bollore e fate sobbollire fino a quando il broccolo non sarà morbido (circa 4 minuti).

• frullate le verdure in un frullatore o con il frullatore ad immersione.

• aggiungete l’avocado e la scorza di limone e frullate nuovamente. Se necessario, allungate il composto con dell’acqua e frullate nuovamente.

• regolate di sale e pepe. Servite subito.