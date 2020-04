Coronavirus. In produzione una mascherina riutilizzabile fino a 100 volte

Prima mascherina in Francia con filtri sostituibili e riutilizzabili

In Francia, industriali e ricercatori, tra cui alcuni impiegati del CEA Grenoble (ente pubblico francese di ricerca scientifica su energia, scienze della materia, scienze della vita e della salute) e della Michelin di Clermont-Ferrand, hanno annunciato la commercializzazione di una mascherina riutilizzabile fino a 100 volte e con un costo al consumo inferiore a 30 euro. L'idea, riporta il quotidiano francese Le Figaro, è nata tre settimane fa in un collettivo di Grenoble di circa 40 ricercatori e aziende conosciuto come VOC-Cov (Volonté d'Organiser Contre le Covid-19), che hanno insieme attivato le loro reti. A dirlo direttamente il portavoce del collettivo Pierre-Emmanuel Frot all' Agence France-Presse. Il CEA avrebbe reso disponibili le infrastrutture per la ricerca e i test, mentre Michelin ha iniziato a progettare il prototipo. Una pre-serie di 5000 unità di questa mascherina è in fase di produzione "e le prime parti saranno rilasciate la prossima settimana," ha dichiarato Ouvry, una PMI con sede a Lione specializzata in dispositivi di protezione NRBC (nucleare, radiologico, biologico e chimico). "L'obiettivo della capacità produttiva è di un milione di mascherine a settimana nel mese di maggio, con una produzione superiore ai 5 milioni entro la fine di giugno (equivalente a 500 milioni di mascherine usa e getta attuali), hanno detto i fautori del progetto in una dichiarazione. Michelin ha già messo da parte 130.000 mascherine, alcune delle quali saranno donate alle Agenzie Sanitarie Regionali. Chiamata OCOV® questo nuovo prototipo di mascherina non è FFP2 per Face Filter P2, ma FM Face Mask P1 o P2 e "include una parte flessibile che copre il naso, la bocca e il mento, oltre ai filtri sostituibili e riutilizzabili."

Si attendono le certificazioni dalle autorità sanitarie per l'uso

La mascherina, che avrà un prezzo al consumo di 28 euro, sarà dotata di 5 filtri lavabili che permetteranno 100 usi e un costo di 28 centesimi per uso (rispetto ai 3 euro circa della maschera FFP2). Poi sarà possibile acquistare semplicemente i filtri, senza dover buttare via la mascherina stessa. "Il tasso di perdita richiesto dallo standard FM è 5 volte inferiore allo standard FF (fino al 2% per FM e 8% per i filtri FF)," il che la rende una mascherina molto filtrante, hanno detto i progettisti. "Le certificazioni da parte delle autorità sanitarie sono in corso", ha aggiunto Frot, "per decidere quale tipo di uso sarà consentito". I promotori hanno anche coinvolto il CHU Grenoble Alpes, l'ARS dell'Alvernia-Rodano-Alpi (AURA), l'ordine dei medici e la Società Francese di Medicina delle Catastrofi.