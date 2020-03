Coronavirus, l’errore da non fare con i guanti: può essere pericoloso

Coronavirus, l’errore da non fare con i guanti

L’utilizzo delle mascherine è fondamentale per prevenire il contagio ed interromperne la diffusione. Molti esperti consigliano anche l’uso di guanti. Chi li indossa non deve commettere un errore di distrazione che potrebbe essere pericoloso.

Coronavirus, chi indossa i guanti non deve ‘abbassare il livello di guardia’

Indossare i guanti non significa diventare immuni. Ecco perché, pur indossandoli, bisogna fare molta attenzione. “Le mascherine vanno messe sempre, è un presidio utile per ridurre il rischio di contagio” ha precisato il virologo Fabrizio Pregliasco a Il Mattino. “I guanti sono un’ulteriore protezione, ma bisogna stare attenti perché indossandoli alcune persone potrebbero abbassare il livello di guardia: è sempre necessario lavare le mani ed evitare di toccarsi il viso, soprattutto se si indossano i guanti”.

Chi esce per fare alcune commissioni, nel rispetto delle misure imposte, deve prestare molta attenzione anche con i guanti. I guanti, esattamente come le mani, possono essere veicolo del virus. Pur indossandoli dunque, non bisogna toccarsi occhi, naso e bocca se se è entrati in contatto con superfici potenzialmente contaminate. Ecco perché bisogna prestare la stessa attenzione, con o senza guanti.