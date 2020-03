Coronavirus, le ipotesi dell'Oms sul picco in Italia: "USA prossimo focolaio"

L'Oms ritiene che il picco di contagi da Coronavirus in Italia arriverà la prossima settimana. Gli USA potrebbero diventare il nuovo epicentro dell'epidemia - Salute e benessere

L'emergenza Coronavirus non si ferma nonostante in questi giorni si sta registrando un lieve calo dei contagi (qui tutti i numeri sull'epidemia). Il picco in Italia però non sarebbe ancora arrivato. Ad affermarlo è l'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità), che si aspetta un nuovo aumento dei casi nei prossimi giorni.

Coronavirus, picco previsto in Italia: "Sarà la prossima settimana"

"Il picco dovremmo averlo entro la prossima settimana, che sarà decisiva", sono le previsioni di Ranieri Guerra, direttore vicario Oms, riportate da Tgcom24. "Se continuiamo a stare a casa, le prossime due o tre settimane saranno molto importanti per la risoluzione", ha aggiunto Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell'Oms.

Coronavirus contagi nel mondo, Oms: "USA sarà probabilmente il prossimo focolaio"

Per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus dal punto di vista globale, l'Oms afferma che l'85% dei nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore si sono registrati in Europa e Stati Uniti. Un portavoce dell'organizzazione, stando a quanto riporta Sky News, avrebbe dichiarato che proprio gli USA potrebbero diventare il prossimo focolaio dell'epidemia data una "grande accelerazione" del contagio. Nel frattempo, il presidente Donald Trump ha trovato l'accordo con il Congresso per lo stanziamento di un maxi piano da 2mila miliardi per contenere l'epidemia.