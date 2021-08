Covid, obbligo vaccinale: per il sottosegretario Costa è "l'ultima ipotesi"

Covid: il sottosegretario alla Salute Andrea Costa è intervenuto sull'ipotesi di obbligo vaccinale per i lavoratori, definendola "l'ultima ipotesi da prendere in considerazione"

"Il popolo italiano sta dimostrando una grande senso di responsabilità, con 36 milioni di vaccinati il nostro è il secondo Paese nell'Unione Europea: dobbiamo continuare a veicolare un messaggio di fiducia verso i vaccini, unica via d'uscita dalla pandemia del Covid", ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a margine del suo intervento al Meeting di Rimini.

Per Costa, "diverso è il discorso su settori specifici, come la scuola, per cui vanno fatte riflessioni distinte. Ma dobbiamo confidare nel senso di responsabilità degli italiani, avendo come obiettivo oltre 80% di vaccinati entro fine settembre, ora siamo al 67% con un calo fisiologico per il mese di agosto. I numeri - conclude - fanno ben sperare: se poi dovesse emergere il problema che l'obiettivo fissato non è raggiungibile, allora si potranno fare nuove valutazioni".