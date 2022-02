Denti bianchi, rimedi naturali: ecco alcuni consigli per lo sbiancamento fai da te e avere un sorriso smagliante senza dentista

Si dice che un bel sorriso sia il miglior biglietto da visita che si possa avere. Alcune cattive abitudini però, come una scarsa igiene orale, il fumo e troppo caffè, possono ingiallire i denti e rovinare la bocca. Recarsi dal dentista per lo sbiancamento diventa poi non solo un costo non indifferente. Bisogna poi sottolineare che denti bianchi non sono sempre sinonimo di una bocca in salute. Con una corretta igiene orale e alcuni rimedi naturali è possibile prevenire macchie di caffè o altri inestetismi del sorriso direttamente a casa e con una spesa decisamente ridotta.

Denti bianchi, rimedi naturali efficaci: 4 segreti per un sorriso smagliante

Il bicarbonato di sodio è tra i rimedi naturali più conosciuti per avere denti bianchi. E' infatti possibile utilizzarlo come dentificio se mescolato con poca acqua. Questa sostanza ha la capacità di rimuovere le macchi di caffé e altre imperfezioni dello smalto senza utilizzare prodotti chimici aggressivi. Il bicarbonato è sicuramente un metodo efficace per avere denti bianchi ma va usato con parsimonia. Un utilizzo prolungato può danneggiare lo smalto o intaccare la flora batterica della bocca con consente sanguinamento delle gengive e sensibilità dentaria.

La salvia è un ulteriore rimedio naturale per i denti bianchi fin dall'antichità. La si può strofinare direttamente o creare una sorta di dentifricio fai da te. La salvia ha anche un'azione antibatterica ma va utilizzata al massimo una volta a settimana. Se si esagera potrebbe insorgere una fastidiosa sensibilità dentaria.

Alcuni ortaggi sono amici dei denti bianchi e non presentano particolari controindicazioni per la salute della bocca. Il vantaggio nel consumarli sta nel fatto che aumentano la produzione di saliva, il sistema attraverso cui l'organismo igienizza la bocca e previene la formazione della placca. La frutta e verdura per avere i denti bianchi sono mele, uva passa, carote e sedano. Questi prodotti aiutano anche a combattere i batteri "cattivi" che causano l'alitosi. Anche le fragole, grazie elevata presenza di acido malico, hanno un effetto sbiancante. Con il loro succo si può creare una pasta da applicare sui denti per massimo 5 minuti. Per evitare di danneggiare lo smalto si consiglia di fare questa procedura al massimo 2 volte a settimana.

Come il bicarbonato anche il limone è considerato uno sbiancante naturale. In particolare si rivela efficace per i denti ingialliti dal fumo. E' possibile utilizzarne sia la buccia sia il succo, facendo dei risciacqui con acqua tiepida, ma come per altri rimedi naturali bisogna usarlo con criterio. L'acidità del limone infatti può danneggiare lo smalto a lungo andare.

Si ricorda che i consigli forniti in questo articolo sono solo a scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un medico o esperto della salute. Prima di modificare la propria dieta si consiglia quindi di rivolgersi a un professionista per avere un consulto più preciso e puntuale su come comportarsi per avere denti bianchi.

