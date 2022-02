Pancia gonfia, 4 "falsi amici" dell'addome che non ti aspetti

Pancia gonfia cause: alcuni alimenti che normalmente consideriamo sani potrebbero invece essere il motivo dell'accumulo di grasso sull'addome

La pancia gonfia è un problema comune a tantissimi italiani senza distinzioni di sesso. A volte si è convinti i seguire una dieta sana e bilanciata ma nonostante ciò la pancia gonfia continua a ripresentarsi. Un aumento di peso e di grasso, soprattutto se localizzato sull'addome, può essere dovuto al fatto che consumiamo alimenti che pensiamo siano sani e invece producono l'effetto contrario.

Pancia gonfia rimedi: 4 cibi "falsi amici" che non ti aspetti

La pancia gonfia per chi segue una dieta sana e bilanciata non è nella maggior parte dei casi dovuta agli alimenti che si consumano in senso stretto quanto in alcune abitudini o convinzioni sbagliate. Ad esempio, si pensa che la focaccia o la pizza bianca siano meno caloriche rispetto a quella con il pomodoro ma non è sempre così. Nel primo caso la pasta viene condita con olio, che usato eccessivamente porta ad un accumulo di grasso sull'addome, mentre nel secondo si utilizza la passata, uno degli alimenti meno calorici in circolazione. Per 100 g di olio le calorie sono infatti 900 contro le 36 del pomodoro. Le pizze a base di formaggi sono ugualmente più caloriche in quanto per sostituire il pomodoro può succedere di eccedere con i latticini.

Un altro alimento che può portare alla pancia gonfia, come già detto in parte, è proprio l'olio. Si tratta sicuramente del condimento più salubre (CLICCA QUI per sapere qual è il migliore chi soffre di colesterolo alto) ma gli esperti consigliano di consumarlo in dose non superiori ai 2-4 cucchiaini al giorno. Lo stesso discorso vale per le patate, ricche di carboidrati e da preferibilmente da non accompagnare a pane e pasta. Meglio scegliere altre verdure, magari condite con solo olio e limone o aceto di mele.

Infine, attenzione alla frutta. Pere, pesche, mele e simili sono ideali per aumentare il senso di sazietà ed evitare di esagerare a tavola. Spremute, succhi di frutta e simili invece non solo non aiutano a ridurre la fame ma sono anche ricchi di zuccheri, tra le cause principali della pancia gonfia. Un discorso simile si può fare con le bevande alcoliche.

