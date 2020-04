Dieta detox dei 3 giorni per la quarantena, dimagrante e depurativa

Dieta detox dei 3 giorni per disintossicare l’organismo e recuperare la forma persa durante la quarantena

A causa del lockdown sono cambiate le nostre abitudini. Ci muoviamo di meno, stiamo a tavola per più tempo, mangiamo di più. Non si sa ancora se quest’estate si potrà andare in vacanza ma, a prescindere dalla forma fisica, è sempre utile prendersi cura del proprio corpo. Chi vuole eliminare i segni degli eccessi della quarantena e perdere 2 chiletti di troppo, può seguire una dieta semplice e veloce. Non bisogna però prolungarla oltre il limite consentito. Potrebbe causare degli scompensi fisici. Prima di iniziarla, come raccomandiamo sempre, bisogna chiedere un consiglio al proprio medico di fiducia.

Dieta dei 3 giorni detox: come funziona

La dieta dei tre giorni prevede un regime ipocalorico di 1.200 calorie giornaliere e la sostituzione dei carboidrati con le proteine. Comprende 5 pasti giornalieri: colazione, spuntino mattutino, pranzo, spuntino pomeridiano e cena.

Dieta detox 3 giorni: menu

Ecco il menu della dieta veloce di tre giorni, da non prolungare.

Primo giorno

A colazione un caffè e una tazza di latte scremato. È concesso un cucchiaino di zucchero. Per lo spuntino a metà mattina una tisana a piacere. A pranzo pomodoro e mozzarella, accompagnati da un’insalata. Per merenda 10 grammi di cioccolato fondente. A cena 100 grammi di tacchino o 140 grammi di pesce alla griglia, accompagnati da 150 grammi di spianaci.

Secondo giorno

A colazione un caffè e una tazza di latte scremato con un cucchiaino di zucchero. Per lo spuntino mattutino una tisana. A pranzo 150 grammi di pesce lesso o alla griglia con un’insalata. A metà pomeriggio uno yogurt magro. A cena 125 grammi di mozzarella e un uovo sodo.

Terzo giorno

A colazione una tazza di caffè e uno yogurt magro o greco. A metà mattina un frutto. A pranzo tonno sott’olio con pomodori o fagiolini oppure un’insalata. A metà pomeriggio 10 gr di cioccolato fondente. A cena carpaccio di salmone affumicato e un’insalata.

Ricordiamo che prima di iniziare la dieta è opportuno rivolgersi al proprio medico di fiducia o ad uno specialista, soprattutto in presenza di patologie.