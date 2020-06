Garofalo Health Care: Alessandra Maurelli responsabile della Internal Audit

Garofalo Health Care: Alessandra Maurelli nuova responsabile della Internal Audit

Il Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. (“GHC”), quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, ha deciso di internalizzare le attività di Internal Audit nominando Alessandra Maurelli quale Responsabile della Funzione di Internal Audit.

La nomina è avvenuta su proposta dell’Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e previo parere favorevole del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Remunerazioni, sentito il Collegio Sindacale, dopo averne verificato i requisiti di professionalità e indipendenza.



La Dott.ssa Alessandra Maurelli, laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, abilitata alla professione di Dottore Commercialista ed iscritta al Registro dei Revisori Contabili, vanta un’esperienza pluriennale relativamente a tematiche di compliance, advisory e revisione contabile, maturata in primarie società nazionali e internazionali quali Deloitte & Touche S.p.A., Logista Italia S.p.A. e GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (società quotata, per la quale ha rivestito il ruolo di Responsabile Internal Audit di Gruppo).



L’internalizzazione delle attività di Internal Audit, in precedenza esternalizzate a Marsh Risk Consulting Services S.r.l. nella persona del Dott. Maurizio Quintavalle, consentirà alla Società di patrimonializzare le competenze all’interno del Gruppo oltreché di potenziare ulteriormente il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi.



La Dott.ssa Maurelli, che entrerà a far parte della Società dal prossimo 1° luglio, riferirà del suo operato al Consiglio di Amministrazione di GHC.